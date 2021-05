Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg/Portemonnaie gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben einer 70-jährigen Dülmenerin am Donnerstag (27.05.21) im Aldi am Hüttenweg die Geldbörse gestohlen. Sie war zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr in dem Supermarkt einkaufen. Hinweise zu Tätern liegen nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell