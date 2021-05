Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Coesfeld (ots)

Am 28.05.2021, gegen 15:50Uhr, beabsichtigte ein 81-jähriger Mann aus Lüdinghausen, mit seinem Pkw, in eine freie Parkbox, auf dem Parkplatz Halterner Str 1 in Seppenrade, einzuparken. Seine 75-jährige Lebensgefährtin wollte ihren Lebenspartner in die Parkbox einweisen und stellte sich dazu vor das Fahrzeug. Während des Parkvorgangs geriet der Fahrzeugführer von der Bremse auf das Gaspedal und der Pkw machte einen Satz nach vorne. Der Fahrzeugführer erfasste seine Lebensgefährt und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Metallzaun. Ein Element des Metallzauns traf einen 44-jährigen Mann, der seinerseits vor einer dortigen Eisdiele wartete. Die Lebensgefährtin und der 44-jährige Mann wurden durch den Unfall verletzt. Die Frau wurde mit einem eingesetzten RTW einem Krankenhaus zugeführt, der Mann wurde lediglich leicht verletzt.

