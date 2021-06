Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Neckarsulm-Amorbach: Rollerfahrer flüchtet Einer Streife des Polizeireviers Neckarsulm kam am heutigen Freitagabend gegen 18.50 Uhr ein Rollerfahrer mit Sozia im Einmündungsbereich der Bordighera Al-lee/Lautenbacher Straße entgegen. Auffällig war, dass sowohl der Rollerfahrer als auch seine Sozia keinen Helm trugen, weshalb sich die Streifenbesatzung zu einer Verkehrskontrolle entschloss. Bei der Nachfahrt fiel weiterhin auf, dass am Roller ein falsches Versicherungskennzei-chen angebracht war. Offenbar erkannte der junge Rollerlenker die drohende Kontrolle und beschleunigte um-gehend sein Gefährt. Er bog auf Höhe der Isarstraße nach links ab und fuhr über einen Gehweg in Richtung der sogenannten "Grünen Mitte". Hier konnte die Streife dem Roller noch folgen, ebenso zunächst über eine Wiese, die am kreuzenden Fußweg vor der Eugen-Bolz-Straße lag. Hier kam dem Rollerfahrer nun eine Fußgängergruppe entgegen. Der Rollerfahrer ver-suchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision mit einer 34-jährigen Fußgänge-rin nicht mehr vermeiden. Die Dame wurde angefahren und durch Schürfwunden leicht verletzt. Sowohl der Rollerlenker als auch seine Sozia versuchten nun zu Fuß weiter zu flüchten, was jedoch nur dem jungen Rollerlenker gelang. Seine 17-jährige Sozia wurde durch die Streife eingeholt. Bei der jungen Dame wurden die Personalien festgestellt, sie gab zu Protokoll, dass sie den Rollerfahrer angeblich nicht kennen würde. Der Roller war weder zugelassen noch versichert, was wohl auch der Grund für die wilde Flucht der beiden jungen Leute gewesen dürfte. Zur Unfallaufnahme wurde der Verkehrsdienst aus Weinsberg angefordert. Die Ermittlungen in dieser Sache werden weiter fortgeführt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Weinsberg unter 07134/5130 zu melden.

Michael Phillipp

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell