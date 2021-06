Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer streift Auto und rutscht unter LKW

Sinsheim (ots)

Am Montag gegen 16:30 Uhr versuchte ein 27-Jähriger Motorradfahrer an einer Ampel in der Jahnstraße auf der Rechtsabbiegerspur links an einem vor ihm anfahrenden Seat vorbeizufahren, touchierte diesen, stürzte und rutschte unter einen LKW, der auf der Geradeausspur unterwegs war. Der LKW-Fahrer konnte sein Fahrzeug rechtzeitig stoppen, sodass der 27-Jährige durch den Unfall nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Motorrad musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Durch den Unfall entstand insgesamt ein Schaden von mehr als 1000 Euro.

