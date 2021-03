Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgänger nach Kollision mit Wohnmobil schwer verletzt -#polsiwi

Hilchenbach-Dahlbruch (ots)

Am Samstagmorgen ist es in Dahlbruch auf der Bundesstraße B 580 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 54-jähriger Mann befuhr mit einem Wohnmobil die innerörtliche Wittgensteiner Sttraße in Richtung Kreuztal. In Höhe der Bushaltestelle "Dahlbruch Hörbachstraße" bemerkte er einen Mann, der die Fahrbahn von der linksseitig gelegenen Haltestelle überqueren wollte. Der 54-Jährige bremste das Wohnmobil leicht ab, um dem ebenfalls 54-jährigen Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen. Nach bisherigen Erkenntnissen drehte der Fußgänger nach Erreichen der gegenüberliegenden Straßenseite plötzlich um und lief zurück auf die Straße. Der Wohnmobilfahrer konnte trotz Ausweichversuch und Bremsmanöver einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Hierbei wurde der Fußgänger schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An dem Wohnmobil entstand ein geringer Sachschaden von ca. 500 EUR. Die Bundesstraße musste kurzfristig gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell