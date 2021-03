Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe erbeuteten Anhänger mit Bagger -#polsiwi

Kreuztal-Krombach (ots)

Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum zwischen Donnerstag, den 25.02.2021, 16:00 Uhr, und Donnerstag, den 04.03.2021, 07:10 Uhr, einen Anhänger mit einem roten Kleinbagger entwendet. Der Anhänger mit dem Bagger der Marke Kubota war auf einen Parkplatz an der Olper Straße in Krombach abgestellt. Ein Mitarbeiter der Baufirma hatte den Anhänger (GL-Kennzeichen) mit einem Schloss gegen Wegnahme gesichert. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell