Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt - #polsiwi

Hilchenbach-Dahlbruch (ots)

Ein 54-jähriger Fußgänger ist am Samstagmorgen (06.03.2021, 08:50 Uhr) beim Zusammenprall mit einem Wohnmobil auf der Wittgensteiner Straße schwer verletzt worden. Der 52-jährige Fahrer des Wohnmobils war in Richtung Kreuztal unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam, der unvermittelt nach Überqueren der Fahrbahn wieder auf die Straße getreten war. Der Fußgänger wurde durch Rettungskräfte mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro. Die Wittgensteiner Straße (B508) war für rund eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

