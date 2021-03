Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Unfallverursacher -#polsiwi

Siegen (ots)

Am Donnerstag (04.03.2021) ist es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich des Siegener IKEA-Möbelhauses gekommen. In der Zeit zwischen 12:00 und 18:35 Uhr wurde eine Laterne an der dortigen "Ringstraße" beschädigt. Die Unfallstelle befindet sich auf der der Wallhausenstraße abgewandten Gebäudeseite. Aufgrund der Beschädigungshöhe dürfte es sich bei dem Verursacher vermutlich um einen Lkw oder einen Anhänger/Auflieger gehandelt haben. Durch die Kollision entstand ein mehrerer tausend Euro hoher Sachschaden an der Beleuchtungseinrichtung. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

