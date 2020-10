Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Geldern (ots)

Nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines parkenden Fahrzeug touchiert und beschädigt hatte, entfernte er sich von der Unfallstelle auf der Schloßstraße. Der Besitzer eines grauen Ford Fiesta mit Weseler Kennzeichen hatte seinen Wagen am Mittwoch, 07.10.2020, gegen 11.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 1 in Fahrtrichtung An der Insel auf dem Parkstreifen abgestellt. Den frischen Unfallschaden stellte der Mann nach Rückkehr am Donnerstag, 08.10.2020, gegen 10.25 Uhr fest. Die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

