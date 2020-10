Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen

Bedburg-Hau/Bedburg-Hau Hasselt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (10. Oktober 2020) hebelten unbekannte Täter das Helmfach eines Motorrollers auf, der vor einem Wohngebäude an der Bahnstraße abgestellt war. Sie bauten die Batterie aus und entwendeten diese. Im Ortsteil Hasselt schlugen Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23:00 Uhr die Scheibe eines VW Transporter ein, der auf einem Firmengelände an der Borschelstraße abgestellt war. Die Diebe stahlen ein mobiles Navigationsgerät sowie ein Distanzmessgerät der Marke Leica. In beiden Fällen sucht die Kripo Kleve nach Zeugen, die sich bitte unter Telefon 02821 5040 melden. (cs)

