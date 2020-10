Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte Täter gehen drei BMW an und bauen Armaturen aus

Kevelaer (ots)

Gleich dreimal wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (9. Oktober 2020) in Kevelaer Autos der Marke BMW angegangen und Teile des Cockpits gestohlen. Unbekannte Täter verschafften sich an der Straße Am Kreuzweg Zugriff auf den Innenraum eines 2er BMW, indem sie ein Loch in die Fahrertür schnitten. Anschließend manipulierten sie die Schließvorrichtung und gelangten so in das Auto, das an einem Wohnhaus unter einem Carport abgestellt war. Die Täter bauten das Multifunktionslenkrad sowie das festverbaute Navi aus und entwendeten beides. Auf der Bertha-von-Suttner-Straße drangen Unbekannte in einen BMW der 5er-Reihe ein, der vor einem Wohnhaus abgestellt war. Sie stahlen hier ebenfalls das integrierte Navi sowie die Tachoeinheit aus dem Wagen. Auf einem Überwachungsvideo sind gegen 02:40 Uhr am Freitagmorgen zwei männliche Personen zu sehen, die sich dem Auto nähern. Einen weiteren 5er BMW öffneten die Täter auf der Rilkestraße auf unbekannte Weise. Auch hier wurden das Navi und die Cockpit-Armatur gestohlen. Die Kripo Goch bittet Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter 02823 1080 mitzuteilen. (cs)

