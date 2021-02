Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte stehlen Friedhofstore

Greifswald (ots)

Heute Mittag (19. Februar 2021, gegen 13.00 Uhr) wurde der Polizei in Greifswald der Diebstahl von 19 gusseisernen Zaunfeldern auf dem Friedhof in der Wolgaster Straße gemeldet. In welchem Zeitraum die Zaunfelder von historischem Wert gestohlen wurden, kann derzeit noch nicht genau benannt werden. Der Stehlschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 7.000 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell