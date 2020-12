Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruchdiebstahl

LengerichLengerich (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag (11.12.), 18.00 Uhr, und Samstag, 07.00 Uhr, in den Neubau der Gesamtschule an der Bahnhofstraße eingestiegen. Die Täter verschafften sich durch Manipulieren eines Zaunelements Zugang zu dem im Rohbau befindlichen Schulgebäude. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei Kondensations-Luftentfeuchter der Firma AERIAL, Typ AD 750 F-GAS. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen im Bereich des Schulneubaus etwas Besonderes aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

