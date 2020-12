Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl von Smartphones

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Am Freitag (11.12.) betrat gegen 12.55 Uhr ein Mann den Telekom-Shop in der Bachstraße. Der etwa 17 bis 20 Jahre alte Mann ging zielstrebig auf die neuen Smartphones der Firma Samsung zu. Dann riss er unvermittelt vier Smartphones aus den gesicherten Halterungen und flüchtete auf der Neustraße in Richtung Osten. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er war schlank, hatte dunkle kurze Haare und trug eine schwarze Atemschutzmaske. Außerdem trug der Mann ein schwarzes Basecap mit weißer Aufschrift, eine Bluejeans und eine dunkelgraue Jacke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell