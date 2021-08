Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, B311) Mit Lkw zusammengestoßen (19.08.2021)

Geisingen, B311 (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw ist es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der B311 gekommen. Eine 23-Jährige wollte mit ihrem VW von der A81 kommend nach links auf die B311 einbiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden Lkw und fuhr in dessen Seite. Die Frau wurde bei dem Unfall leichtverletzt und kam vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. An dem Lkw des 29-Jährigen Fahrers entstand Schaden von rund 3.000 Euro.

