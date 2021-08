Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Ladendetektiv stellt Dieb

Schwenningen (ots)

Ein Ladendetektiv hat am Donnerstagnachmittag kurz vor 18 Uhr in einem Discounter in der Harzerstraße einen Ladendieb gestellt. Danach gab es ein Gerangel mit ihm im Eingangsbereich. Der Dieb, der etwa 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und schlank war, füllte in dem Geschäft seinen Rucksack mit Haushalts- und Hygieneartikeln und schnallte ihn um. Danach holte er sich zwei Flaschen Bier aus dem Regal, die er an der Kasse bezahlte. Ein Ladendetektiv hatte dies beobachtet und sprach ihn im Eingangsbereich auf den Diebstahl des Rucksackinhalts an, worauf sich ein Gerangel ergab, bei dem sich der 32-Jährige Detektiv leicht verletzte. Der Dieb, der dunkle Haare hatte und einen schwarzen Pullover mit Bluejeans trug, zog sich ebenfalls eine blutende Verletzung an der Hand davon. Er rannte über die August-Reitz-Straße in Richtung Erzbergerstraße weg. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls. Hinweise zu Täter nimmt die Polizei Schwenningen unter Telefon 07720 85000 entgegen.

