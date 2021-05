Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Sichergestellt

Lahr, Mietersheim (ots)

Was zwei 14-Jährige am Donnerstagabend auf dem Gelände eines Marktes in der Straße "Im Götzmann" im Schilde führen wollten, ist noch unklar. Fest steht, dass das Duo innerhalb einer Vierergruppe nach einem Hinweis von Beamten des Polizeireviers Lahr und des Polizeipostens Ettenheim kurz vor 18 Uhr einer Kontrolle unterzogen wurde und hierbei bei den Jugendlichen zwei Softair-Pistolen sowie ein Schlagring zum Vorschein kamen. Die Waffen wurden sichergestellt und befinden sich in behördlicher Verwahrung. Die beiden 14-Jährigen wurden jeweils ihren Eltern überstellt und müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetzt verantworten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell