POL-OG: Baden-Baden, B 500 - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Baden-Baden (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Donnerstag am Ebertplatz zu einem verletzten Motorroller-Fahrer geführt. Der 80-Jährige Zweirad-Lenker prallte hierbei kurz vor der Mittagszeit in das Heck eines abbremsenden Peugeot und kam infolge der Kollision zu Fall. Der Senior wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt auf etwa 700 Euro beziffert. Zur Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden.

