Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gleich mehrere Verstöße

Kehl (ots)

Das Nichteinhalten der Mindestabstände und eine fehlende Lüftungsanlage führten bei einer Gaststättenkontrolle am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in der Hauptstraße zu mehreren Anzeigen und der Untersagung des weiteren Betriebs. Über die Wiederinbetriebnahme wird in der Folge die Stadt Kehl entscheiden.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell