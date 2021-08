Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad-Dürrheim, Lkrs. VS) Fliege gerät BMW-Fahrer ins Auge - 20.000 Euro Schaden

Bad Dürrheim (ots)

Eine Fliege im Innenraum seines Autos hat am Donnerstagabend gegen 15.30 Uhr ein Autofahrer auf der A81 zwischen Bad Dürrheim und Tuningen derart abgelenkt, dass es zum Unfall kam. Der 61-Jährige war mit seinem BMW von der Schweiz in Richtung Stuttgart unterwegs, als er die nervende Fliege zunächst über ein Seitenfenster hinausbefördern wollte, diese letztendlich aber in seinem Auge landete. Dadurch abgelenkt, kam der Mann nach rechts von der Straße ab und krachte in eine Leitplanke, an der er noch einige Meter entlangstreifte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der 61-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

