Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Nächtliches Feuer in einem Supermarkt in der Gelsenkirchener Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Feuer in der Neustadt rückte am frühen Montagmorgen die Feuerwehr Gelsenkirchen aus. Um 02:00 Uhr lief der entsprechende Notruf in der Leitstelle auf. Nur kurze Zeit später, traf der Löschzug der Altstadtwache in der Bochumer Straße ein. Im Bereich der Auslage eines dortigen Supermarktes war es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen. Die Schaufensterscheibe war bereits geborsten und der Rauch drohte in die darüber befindlichen Wohnungen zu ziehen. Durch die schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen, konnte das Übergreifen jedoch verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen, übernahm die Kriminalpolizei die Einsatzstelle. Sie leitete die Ermittlungen zur Brandursache ein.

