Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg, Lkrs. VS) Falscher Alarm in Fachklinik

Triberg (ots)

In einer Fachklinik in der Ludwigstraße gab es am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr einen Brandalarm. Dieser stellte sich im Nachhinein als Fehlalarm heraus. Die Feuerwehr rückte mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zu dem vermeintlichen Brandort an. Bei der Überprüfung der Melder stellte sich schnell ein Fehler an einem Meldeknopf heraus. Die Meldeanlage wurde danach zusammen mit dem Hausmeister wieder scharf gestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell