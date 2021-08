Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkrs. KN) Motorroller aus Gartenhaus gestohlen - Polizei ermittelt wegen Diebstahlserie

Gailingen (ots)

In der Nacht zum Freitag ist auf einem Anwesen in Obergailingen ein Gartenhaus aufgebrochen worden. Im Innern der befand sich ein cremefarbener Piaggio-Roller, den der Dieb aus einem vorgefundenen Benzinkanister noch betankte und dann damit davonfuhr. Zurück ließ er ein weißes Mountainbike. Die Polizei geht davon aus, dass ein Tatzusammenhang mit zwei Autoaufbrüchen in der gleichen Nacht in Gailingen und einem Diebstahl einer EC-Karte und Bargeld aus einem unverschlossenen Auto in Randegg in der gleichen Nacht besteht. Dort wurde auch das Topcase des Rollers wieder aufgefunden. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei Gottmadingen unter Telefon 07731 14370 entgegen.

