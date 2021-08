Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkrs. KN) Dieb stiehlt Geldbörsen aus Autos

Gailingen (ots)

Aus zwei abgestellten Autos im Genterweg und "Im Hohberger" sind in der Nacht zum Freitag die Beifahrertürscheiben zertrümmert und aus dem Innern der Autos die Geldbörsen gestohlen worden. Die Autos standen jeweils bei den Wohnhäusern der Autobesitzer auf zugänglichen Stellplätzen. In beiden Fällen waren die Geldbörsen von außen zu sehen, was den Dieb vermutlich angelockt hat. Die Geldbörsen beinhalteten Bargeld und persönliche Dokumente. Die Schäden, die der Dieb an den Autos verursachte, schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass Autos, auch wenn sie abgeschlossen sind, keine Tresore sind. Geld und Wertsachen gehören nicht ins Auto, nicht in den Kofferraum und schon gar nicht sichtbar in den Innenraum oder gar auf den Beifahrersitz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell