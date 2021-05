Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 22.05.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Bereits am Donnerstag, dem 21.05.21, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr, ereignete sich in Bad Harzburg, auf dem Parkplatz des TEDI-Marktes, Herzog-Julius-Str., ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Eine 52-jährige Harzburgerin hatte ihren roten PKW Skoda dort zum Parken abgestellt. Später bemerkte sie, dass an der hinteren Stoßstange, im Bereich des Kennzeichens, Beschädigungen in Form von Kratzern und einer Delle festzustellen waren. Daher muss ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den PKW der Geschädigten gestoßen sein. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500, -- EUR. Die Polizei bittet um mögliche Zeugenhinweise. I.A. Hertrampf, PHK

