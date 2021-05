Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 21.05.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 20.05.2021, gegen 11.55 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der B 243 / B 64 zu einem Verkehrsunfall. Eine Fahrzeugführerin aus Bad Gandersheim befuhr die B 243 aus Seesen kommend in Richtung Osterode. Ein Fahrzeugführer aus Pattensen befuhr die B 243 aus Osterode kommend in der Absicht nach links auf die B 64 einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 12.000,00 Euro. Wer Angaben zu dem genannten Verkehrsunfall machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20.05.2021, gegen 11.00 Uhr, befuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer die Jacobsonstraße in Richtung Lautenthaler Straße und touchierte im Bereich des Jacobsonplatzes ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200,00 Euro. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen in Verbindung zu setzen.

Am Donnerstag, 20.05.2021, gegen 13.50 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer den linken der beiden vorhandenen Richtungsfahrbahnen der B 243 aus Seesen kommend in Richtung Osterode. Im Bereich der Ausfahrt Northeim/Ildehausen geriet ein Sattelzug von der rechten Fahrbahn auf die linke Fahrbahn und stieß seitlich mit dem o.a. Fahrzeugführer zusammen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2000,00 Euro. Der Führer des Sattelzuges entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich uim eine Schadensregulierung zu bemühen. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen in Verbindung zu setzen.

