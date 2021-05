Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: GS-Kramerswinkel - Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Goslar (ots)

Am 20.05.21, gegen 12.30 Uhr, teilte ein 40-jähriger Goslarer der Polizei mit, dass es in der Dunkerstr., im Stadtteil Kramerswinkel, gerade ein Wohnungseinbruch stattfände.

Der aufmerksame Zeuge fertigte von den vermutlichen Tätern, die er längere Zeit beobachten konnte, ein Video.

Die kurz nach dem Anruf am Tatort eintreffenden Einsatzkräfte konnten in unmittelbarer Nähe einen der Männer, einen 43-jährigen georgischen Staatsangehörigen festnehmen, der Einbruchswerkzeug bei sich trug und anhand der Videoaufnahme als dringend tatverdächtig gilt.

Der ebenfalls männliche zweite Täter konnte unerkannt unter Mitnahme einer aktuell nicht bekannten Menge Schmuck entkommen.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte gegen den 43-Jährigen einen Antrag auf Untersuchungshaft.

Das für die Bearbeitung zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar sucht nun Personen, die im Zeitraum um die Mittagsstunden des 20.05.21 herum im Bereich Kramerswinkel verdächtige Personen gesehen haben, die mögliche Tatobjekte ausbaldowert oder sich sonst ungewöhnlich verhalten haben. Die Personen sollen sich bereits am 19.05.21, zumindest am Vormittag, in dem Viertel aufgehalten haben.

Auch Feststellung evtl. ortsfremder Fahrzeuge können hierbei von Bedeutung sein.

Hinweise bitte unter 05321 / 3390.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell