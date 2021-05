Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Bad Harzburg - Dreister Haustürbetrug

Goslar (ots)

Am 20.05.21, gegen 12.00 Uhr, klingelte eine bislang unbekannte weibliche Person an der Haustür einer 88-jährigen Bad Harzburgerin im Hindenburgring und teilte mit, dass ihre Nichte "Paula" einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Den Angaben der unbekannten Frau zufolge sitze "Paula" nun auf einer Polizeidienststelle und könne durch eine "Kaution" in Höhe von 30.000,00 Euro freigelassen werden.

Geschockt von der Nachricht gab die Geschädigte an, lediglich im Besitz von Schmuck zu sein, was von der Unbekannten als Zahlung akzeptiert wurde. Die Rentnerin übergab der Frau Schmuck in fünfstelliger Höhe.

Anschließend entfernte sich die Betrügerin mit einem hellen Pkw (Kleinwagen), vermutlich weiß mit polnischem Kennzeichen (bislang unbekannt) über den Hindenburgring in 38667 Bad Harzburg in unbekannte Richtung entfernt.

Sie konnte durch die ältere Dame wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40+ Jahre - zwischen 165 - 170 cm groß - korpulente Statur - schwarze Haare zum Zopf gebunden - sprach deutsch mit Akzent (vermtl. osteuropäisch) - keine Brille oder sonstige Auffälligkeiten Tattoo o.ä. - bekleidet mit heller längerer Jacke

Der Betrug fiel erst am Nachmittag des 20.05.2021 auf, als die Geschädigte telefonischen Kontakt zu ihrer Nichte aufnahm, um sich zu erkundigen, ob sie bereits bei der Polizei entlassen wurde. Eine Anzeige des Sachverhalts erfolgte erst zu den Abendstunden durch die Nichte der Geschädigten.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es kurze Zeit vor dem Erscheinen der Frau einen Telefonanruf gab, in dem die 88-Jährige mit der gleichen Behauptung unter Druck gesetzt und der nachfolgende Besuch angekündigt wurde.

Das für die Bearbeitung zuständige 3. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienst sucht nun dringend Zeugen dieser Tat, bzw. Personen, die in gleicher Art und Weise an der Haustür unter Druck gesetzt wurden.

Die Aktualität dieser Masche nimmt die Kripo zum Anlass zur Warnung.

Lassen Sie sich an der Haustür nicht leichtfertig auf Verkaufsgespräche ein, glauben Sie am Telefon nicht einfach Aussagen fremder Personen, so schockierend sie auch sein mögen und lassen Sie auf keinen Fall Fremde in Ihr Haus.

Versichern Sie sich gegebenenfalls durch einen Rückruf bei der Polizei von der Richtigkeit dieser Behauptungen.

Weitere Informationen finden Sie hierzu unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell