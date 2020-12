Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 200 Motorsägen und Freischneider während Rast aus Lkw gestohlen: Autobahnpolizei bittet um Hinweise

KasselKassel (ots)

Autobahn 7, Raststätte Kassel (Lohfelden): Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag auf dem Lkw-Parkplatz am Rasthaus Kassel an der A 7 aus einem geparkten Sattelzug etwa 200 Motorsägen und Freischneider der Marke "Stihl" im Wert von ca. 160.000 Euro gestohlen. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, auf die Täter oder auf den Verbleib des Diebesguts geben können.

Der 56-jährige Fahrer des polnischen Sattelzuges hatte den Ladungsdiebstahl erst nach Fahrtantritt mitbekommen und daraufhin Anzeige bei der Polizei in Göttingen erstattet. Wie er angab, hatte er zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5 Uhr, Rast an der Rastanlage Kassel an der A 7 gemacht. Währenddessen hatten unbekannte die Plane des Sattelaufliegers aufgeschnitten. Durch die großflächigen Öffnungen gelangten sie an die Ladung und entwendeten die 200 Geräte. Vermutlich transportierten sie diese mit einem Lkw oder größeren Fahrzeug ab. Der 56-Jährige hatte eigenen Angaben zufolge von der Tat nichts mitbekommen.

Zeugen, die den Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal Hinweise zur Tat, auf die Täter oder auf den Verbleib des Diebesguts geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

