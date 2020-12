Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrstreifenwechsel mit rund 2,2 Promille führt zu Unfall im Berufsverkehr

Kassel

Kassel-Nord: Der Fahrstreifenwechsel eines Autofahrers mit rund 2,2 Promille Alkohol in der Atemluft führte am heutigen Freitagmorgen zu einem Unfall im Berufsverkehr. Wie Beamte des Kasseler Polizeireviers Mitte berichten, waren sie gegen 7 Uhr von einer 46-Jährigen aus Niestetal in die Wolfhager Straße gerufen worden, da ihr der andere Autofahrer seitlich gegen den Wagen gefahren war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der sichtlich alkoholisierte 62-Jährige aus Polen gegen 7 Uhr mit einem Audi A 6 auf der Wolfhager Straße stadtauswärts unterwegs war und kurz vor der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße auf dem linken von zwei Linksabbiegestreifen fuhr. Da er aber weiter geradeaus fahren wollte, wechselte er den Fahrstreifen nach rechts und übersah vermutlich aufgrund seiner Trunkenheit die dort fahrende 46-Jährige mit ihrem 3er BMW. Durch den Zusammenstoß war an beiden Fahrzeugen ein Blechschaden entstanden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Der 62-Jährige musste die Streife anschließend für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, entließen ihn die Beamten erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß.

