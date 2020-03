Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unbekannte verwüsten Kleingartenparzelle

Lippstadt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Kleingartenparzelle in der Kestingstraße verwüstet. Ein Trampolin und ein Hochbeet wurden hierbei beschädigt. Die Täter brachen zudem in drei Gartenlauben ein und entwendeten unter anderem Getränkepfandkisten und einen kleinen Kühlschrank. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

