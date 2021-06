Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Erneuter Räderdiebstahl in einem Parkhaus

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sandkamp, Oststraße, VW-Parkhaus-West 31.05.2021, 08.30 Uhr bis 13.20 Uhr

Im Laufe des Montags entwendeten unbekannte Täter im Parkhaus-West die Kompletträder eines VW Golf. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Am frühen Montagmorgen fuhr ein 47-jähriger Braunschweiger mit seinem VW Golf zur Arbeit und parkte im Parkhaus-West. Gegen 13.20 Uhr kam ein Zeuge an der Parkreihe vorbei und bemerkte, dass der VW Golf auf vier Backsteinen aufgebockt war und alle Räder abmontiert waren. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter 05361/4646-0 zu melden.

