Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Junge Frau unsittlich berührt

Recklinghausen (ots)

Am Montagmittag fuhr eine 20-Jährige aus Castrop-Rauxel in einem Bus der Linie SB22 vom Hauptbahnhof in Richtung Wittener Straße. Ein unbekannter Mann setzte sich neben sie und berührte sie unsittlich. An der Haltestelle Wittener Straße verließ die Frau den Bus und informierte die Polizei.

Personenbeschreibung: männlich, ca. 55 Jahre alt, drei-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzer Jacke, heller Hose und dunklem Basecap

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

