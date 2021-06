Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Straßenverkehrsgefährdung durch einen Amarok - Weitere Geschädigte gesucht

Wolfsburg (ots)

Bornum, B 1, aus Abbenrode kommend

27.05.2021, 08.15 Uhr bis 08.25 Uhr

Am Donnerstagmorgen verursachte der Fahrer eines VW Amarok auf der B1 kurz vor Bornum eine Straßenverkehrsgefährdung, indem er fortwährend einen vorausfahrenden Pkw-Fahrer durch zu dichtes Auffahren bedrängte und riskant überholte.

Wie heute bekannt wurde, befuhr ein 52-jähriger Braunschweiger mit seinem Pkw die B1 von Abbenrode kommend in Richtung Bornum. Während der Fahrt fuhr der Amarok-Fahrer mehrfach sehr dicht auf den Pkw desd Braunschweigers auf. Kurz vor Bornum überholte der Amarok-Fahrer den 52-Jährigen und einen vor diesem fahrenden Pkw mit einem Anhänger in einer langgezogenen, schlecht einsehbaren Kurve. Ein bisher unbekannter entgegenkommender Pkw konnte nur durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der ausweichende Pkw-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/94105-0 zu melden.

