POL-GS: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Goslar (ots)

Goslar

Im Zeitraum 12.05.21, 18.30 Uhr und 14.05.21, 10.50 Uhr, wurde ein weißer PKW Toyota, Proace, mit BI- Kennzeichen, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße Im Fliegerhorst in Fahrtrichtung zur Straße Mittelkamp abgestellt war, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt.

Das Gehäuse des hinteren linken Rücklichtes wurde beschädigt, ferner entstand Lackschaden am hinteren linken Kotflügel in Höhe von 100-112 cm. Der Schaden am PKW liegt bei etwa 1.000 EUR.

Die unfallverursachende Person entfernte sich vom Ort des Geschehens, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Personen, die in dem Zeitraum evtl. Zeugen des Geschehens waren, oder sonst sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321 / 3390 in Verbindung zu setzen.

