Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Sachbeschädigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Goslar (ots)

Liebenburg. Am Sonntag, 02.05.2021, kam es in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an und in einer Haltestelle in der Poststraße in Liebenburg.

Mutmaßlich hat ein 40-jähriger Mann aus Goslar mit einer Schere eine Straßenlaterne und eine Glasscheibe beschädigt. Darüber hinaus habe die Person ein Hakenkreuz mittels blauem Klebeband an der dortigen Sitzbank angebracht.

In unmittelbarer Tatortnähe soll der Täter ein vorbeigehendes Kind angesprochen haben. Es solle sich um einen blonden Jungen im Grundschulalter handeln.

Die Polizei ermittelt in den Fällen und bittet nun das Kind und/oder die Erziehungsberechtigten, sich mit der Polizei Goslar (zwecks Zeugenaussage über den möglichen Inhalt des Gesprächs) in Verbindung zu setzen. Hinweise an 05321-339-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell