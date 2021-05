Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg am 18.05.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit 3,83 Promille AAK - Am Montag, dem 17.05.21, um 16.10 Uhr, ereignete sich in Bad Harzburg, L 501 (An der Rennbahn) Kreuzung Herbrink ein Verkehrsunfall mit einer alkoholisierten Kraftfahrerin. Ein 45-jähriger Bad Harzburger war mit seinem PKW Mercedes auf der Fahrt von Bad Harzburg in Richtung Oker und musste an der Rotlicht zeigenden Ampel warten. Dabei fuhr ihm eine 49-jährige Frau aus Goslar mit ihrem PKW Ford infolge Unachtsamkeit und wie sich später herausstellte Alkoholbeeinflussung hinten auf den PKW Mercedes auf. Der Gesamtschaden belief sich auf insgesamt ca. 3500, -- EUR. Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten alkoholbedingte Ausfallerscheinungen und Atemalkoholgeruch bei der Frau feststellen. Ebenso äußerte der Unfallgegner die Vermutung, dass die Frau alkoholisiert sei. Einen Alkotest lehnte sie jedoch vor Ort ab. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Dazu wurde die Frau zur Dienststelle verbracht. Hier änderte sich ihre Ablehnung zum Alkotest und sie führte einen solchen durch. Dieser ergab einen Wert von 3,83 Promille AAK (Atemalkohlkonzentration). Im Anschluss an die Blutprobe wurde der Führerschein der Frau gegen ihr Einverständnis beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt einbehalten. Weiterhin wurde gegen sie ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. I.A. Hertrampf, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell