Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf-Sachbeschädigung an einem PKW

Goslar (ots)

In der Zeit vom 17.05.,14.30h, bis 18.05., 05.55h, wurde an einem LKW des Nationalpark Harz, welcher in St. Andreasberg, Oderhaus, seitlich an einer Scheune zur genannten Zeit abgestellt war, der hintere rechte Reifen vermutlich mit einem Messer beschädigt, sodass der Reifen in der Folge "platt" war.

Die Polizei Braunlage bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 05520/93260

i.a.

Wollny, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell