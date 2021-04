Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Ackerschlepper und Auto, Pkw überschlägt sich mehrfach

Greven (ots)

Auf der Hanseller Straße hat sich am Dienstagnachmittag (27.04.21) gegen 14.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person schwer verletzt worden ist. Der 20-jährige Fahrer eines Ackerschleppers mit Anhänger sowie der 70-jähriger Fahrer eines Opel Mokkas befuhren die Hanseller Straße in Richtung Greven. Der 20-jährige Münsteraner wollte ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Schlepper nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Gleichzeitig überholte der 70-jährige Grevener den vor ihm fahrenden Ackerschlepper. Auf Höhe der Zufahrt kam es zum Zusammenstoß. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Böschung. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug mehrfach auf der Fahrbahn. Als der Opel zum Stillstand gekommen war, konnte sich der 70-Jährige selbstständig aus dem Wagen befreien. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der 20-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Durch die Unfallaufnahme und den Einsatz der Rettungskräfte war die Hanseller Straße im Unfallbereich zeitweise gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 18.000 Euro.

