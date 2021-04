Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, mehrere Diebstähle aus Autos

Emsdetten (ots)

In Emsdetten haben unbekannte Täter vier Fahrzeuge aufgebrochen und Lenkräder beziehungsweise Navigationssysteme ausgebaut und entwendet. Ort: Matthias-Claudius-Straße, Zeit: zwischen Montag (26.04.21), 22.30 Uhr, und Dienstag (27.04.21), 05.00 Uhr Unbekannte gelangten durch das Einschlagen des hinteren Dreiecksfensters ins Fahrzeuginnere. Sie demontierten das Lenkrad auf fachmännische Weise und entwendeten es. Betroffen ist ein schwarzer BWM 120i. Täterhinweise liegen nicht vor. Ort: Mörikestraße; Zeit: zwischen Montag, 21.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr Diebe bauten das Lenkrad, das Navi sowie Teile der Mittelkonsole aus einem geparkten weißen BMW 125d aus. Wie die Täter ins Fahrzeug gelangten, ist unklar. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Ort: noch mal Matthias-Claudius-Straße; Zeit: zwischen Montag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 07.45 Uhr Autoaufbrecher zerstörten das hintere Dreiecksfenster eines schwarzen BMW X3. Aus dem Pkw entfernten sie das Navigationsgerät und nahmen es mit. Es gibt keine Hinweise auf den oder die Täter. Ort: Brookweg, Zeit: zwischen Sonntag (25.04.21), 19.00 Uhr, und Dienstag, 07.30 Uhr Auch am Brookweg schlugen unbekannte Täter ein Dreiecksfenster ein. Aus einem braunen BWM 120d stahlen sie das Navi. Täterhinweise gibt es nicht. Die Polizei in Emsdetten nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02572/93064415.

