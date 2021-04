Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus drei Kfz

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Sonntagabend (25.04.) und Montagmorgen (26.04.) drei Fahrzeuge aufgebrochen. An der Straße "Am Forsthaus" gelangten die Täter auf noch unbekannte Art und Weise in einen BMW 118d. Dort bauten sie das Lenkrad aus und entwendeten dies zusammen mit einer Sonnenbrille, die im Fahrzeug lag. Der Sachschaden liegt bei etwa 840 Euro. An der Rheinlandstraße öffneten Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag, 16.00 Uhr, und Montagnachmittag, 16.00 Uhr, ebenfalls einen BMW auf unbekannte Art und Weise. Hier entwendeten die Täter aus dem BMW 320D das eingebaute Navigationsgerät. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden. An der Fröbelstraße schlugen Unbekannte das Seitenfenster eines BMW D3 ein. Aus dem Fahrzeuginnern bauten sie zwischen Sonntagabend, 19.15 Uhr, und Montagmorgen, 08.45 Uhr, die Tacho-Einheit und das Steuergerät für das eingebaute Navigationsgerät aus. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

