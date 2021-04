Polizei Steinfurt

POL-ST: Kellerbrand in Steinfurt, Arnoldstraße, 27.04.2021, 01:09 Uhr Meldezeit

Steinfurt, Burgsteinfurt (ots)

Soeben brennt es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Burgsteinfurt Arnoldstraße. In dem Mehrfamilienhaus sind 18 Personen aktuell gemeldet. Ein Großteil der Hausbewohner hat bereits das Gebäude verlassen können. Die Feuerwehr rettet die weiteren in Gefahr befindlichen Personen über die Balkone mit der Drehleiter, da der Hausflur stark verqualmt ist. Zur Brandursache und dem Schadensausmaß kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei sind mit starken Kräften vor Ort. Verkehrsabsperrungen und Umleitungen in dem betroffenen Wohngebiet werden eingerichtet. Gegebenenfalls wird nachberichtet.

