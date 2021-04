Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, vier Brände in der Nacht zu Samstag, unter anderem ein Verkaufsstand in Flammen

Ladbergen (ots)

In der Nacht zu Samstag (25.04.21) hat es in Ladbergen an vier verschiedenen Stellen Brände gegeben. Auf einem Kinderspielplatz, an einem Verkaufshäuschen, in einem Waldstück sowie in der Nähe einer Boule-Anlage. Die Polizei geht von vorsätzlichen Sachbeschädigungen aus. Möglicherweise handelt es sich um dieselben Täter. An der Gausebreede setzten Unbekannte zwischen Freitagabend (23.04.21), 22.00 Uhr, und Samstag, 13.00 Uhr, auf einem Kinderspielplatz einen Mülleimer in Brand. Da das Feuer nicht auf angrenzende Bäume übergriff, entstand kein größerer Sachschaden. Konkrete Täterhinweise gibt es nicht. An der Breedenstraße zündeten unbekannte Täter am Samstag gegen 01.13 Uhr in einem kleinen Waldstück hinter dem Parkplatz des Penny-Marktes Pflanzen und Bäume an. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Täter flüchteten. Eine konkrete Beschreibung liegt nicht vor. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand. An der Straße zum Mühlenbach waren Unbekannte gegen 02.20 Uhr aktiv. Dort setzten sie auf bisher unbekannte Weise ein Holzhäuschen in Brand. Es handelte sich um einen Verkaufsstand für Eier und Kartoffeln. Als die Polizei vor Ort eintraf, brannte das Häuschen lichterloh. Eine Zeugin hatte etwa fünf bis sechs verdächtige Personen zu Fuß in Richtung Kattenvenner Straße laufen sehen. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei im Nahbereich verlief negativ, die Täter konnten flüchten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags. Und an der Lengericher Straße ist in der Nähe einer Boule-Anlage im Friedenspark an einer Sitzgruppe gezündelt worden. Unbekannte setzten am Samstagmorgen gegen 08.15 Uhr eine Parkbank sowie einen Tisch in Brand. Ein Zeuge hatte den Schwelbrand bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Es entstand ein vierstelliger Sachschaden. Auch dieser Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Polizei sucht Zeugen, die zu den Tatzeiten an den Tatorten etwas Auffälliges beobachtet haben und die Hinweise zu den Sachbeschädigern geben können. Hinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell