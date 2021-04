Polizei Steinfurt

POL-ST: NACHTRAG: Lengerich, Verkehrsunfall auf Lienener Straße: Fahrer und Beifahrer ermittelt, beide schwer verletzt, Audi war vermutlich deutlich zu schnell

Lengerich (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der Lienener Straße in der Nacht zu Donnerstag (22.01.21) hat die Polizei die Insassen des Unfallwagens - den Fahrer sowie den Beifahrer - ermittelt. Es handelt sich um einen 30-jährigen Mann aus Lienen sowie einen 21-Jährigen aus Lengerich. Beide sind bei dem Unfall schwer verletzt worden und befinden sich zur stationären Behandlung in Krankenhäusern. Angaben zur Unfallursache machen die beiden Beteiligten nicht. Vermutlich fuhren sie mit dem Unfallfahrzeug - einem braunen Audi A 7 Sportback - deutlich zu schnell. In der Nacht zu Donnerstag fuhren der Lienener und der Lengericher im Audi auf der Lienener Straße in Richtung Lienen. Etwa in Höhe der Händelstraße verlor der Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schlingern. Er touchierte auf der rechten Fahrbahnseite eine Bordsteinkante, fuhr noch kurz weiter geradeaus und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Audi zunächst mit einem geparkten blauen Audi A 4 und knallte dann gegen eine Hauswand. Bei Eintreffen der Polizei am Unfallort hatten beide Fahrzeuginsassen den Audi A 7 verlassen. Zeugenaussagen zufolge hatten sie sich zu Fuß entfernt. Die gesamte Fahrbahn war übersäht mit Mauersplittern und Fahrzeugteilen. Es konnten Brems- und Kratzspuren auf eine Länge von rund 300 Metern festgestellt werden. Die Polizei fahndete nach den Unfallbeteiligten. Unter anderem kamen ein Polizeihubschrauber sowie Personenspürhunde zum Einsatz. Letztlich führten die Fahndung in Kombination mit umfangreichen Ermittlungen zum Erfolg: Beide flüchtigen Personen konnten festgestellt werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit zu dem schweren Unfall geführt hat. Ob der Einfluss von Alkohol eine Rolle spielte, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Der Sachschaden liegt bei über 60.000 Euro. Neben der Steinmauer und dem blauen Audi wurden der Bordstein, ein Verkehrsschild, zwei Bauzäune sowie ein Metallzaun bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen am Einsatz beteiligt, außerdem waren zwei Rettungswagen sowie mehrere Kräfte der Feuerwehr vor Ort.

Pressemitteilung vom 22.04.21:

