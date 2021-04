Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Münster, Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle in Rheine, Zwei Festnahmen: Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Rheine, Münster (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Münster und der Polizei Steinfurt.

Nachtrag zur Pressemitteilung "Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle in Rheine - Angestellter lebensgefährlich verletzt - Mordkommission im Einsatz - Polizei sucht Zeugen" (ots vom 18.04.2021, 11:36 Uhr).

Nach dem Raubüberfall auf die Tankstelle in Rheine am 17.04.2021 nahmen Polizisten die mutmaßlichen Täter fest. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft für beide an. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen aus Rheine sowie einen gebürtigen Euskirchener ohne festen Wohnsitz, zum Tatzeitpunkt ebenfalls 18 Jahre alt. Beiden wird zur Last gelegt, den Raubüberfall am 17.04.2021 auf die Tankstelle in Rheine gemeinschaftlich geplant und durchgeführt zu haben. Der Mann ohne festen Wohnsitz soll dabei an der Eingangstür "Schmiere" gestanden haben, während der 18-Jährige aus Rheine den Verkaufsraum betreten und den Angestellten der Tankstelle erst bedroht und dann niedergeschlagen haben soll. Der Geschädigte erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Bei der Tatwaffe handelt es sich um ein Handbeil. Dieses war bereits am Sonntag (18.04.) von einem Anwohner nahe der Tankstelle in einem Gebüsch gefunden worden. Am darauf folgenden Montag (19.04.) erschien der 18-Jährige aus Rheine in Begleitung von Angehörigen auf der Polizeiwache in Rheine und stellte sich selbst. "Der Beschuldigte legte ein umfassendes Geständnis ab", berichtet Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Glücklicherweise ist der Geschädigte inzwischen außer Lebensgefahr und befindet sich auf dem Wege der Besserung." Den mutmaßlichen Mittäter des 18-Jährigen aus Rheine konnte die Polizei am Mittwochabend (21.04.) in Recke festnehmen, nachdem die Auswertung von Spuren am Tatort zu einem Tatverdacht gegen ihn geführt hatte. Zudem hatten sich im Zuge der Ermittlungen Hinweise auf dessen Aufenthaltsort verdichtet. Dieser Beschuldigte äußerte sich nach seiner Festnahme und im Rahmen der Vorführung nicht zu den Vorwürfen. Der Haftbefehl gegen den 18-Jährigen aus Rheine betrifft unter anderem den Vorwurf des versuchten Mordes. Gegen den am Mittwochabend Festgenommenen wird derzeit ausschließlich der Vorwurf des versuchten schweren Raubes erhoben. Die Ermittlungen dauern an.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0251 494-2415.

