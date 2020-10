Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Brand auf Terrasse

Neuenhaus (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Freitagmorgen am Ligusterweg zum Brand auf einer dortigen Terrasse gekommen. Gegen 6.30 Uhr brannte dabei eine Kunststoffbox für Stuhlauflagen vollständig nieder. Die angrenzende Hausfassade wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

