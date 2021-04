Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall -Unfallbeteiligter gesucht-

Greven (ots)

Am Samstag (24.04.), um 12:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz gegenüber der Volksbank, an der Straße An der Martinischule zu einem Verkehrsunfall. Eine 77 jährige Frau aus Greven touchierte beim Ausparken einen geparkten Pkw. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich die 77 jährige zuerst von der Örtlichkeit und meldete sich anschließend bei der Polizei in Greven. Das geschädigte Fahrzeug hatte die Unfallörtlichkeit bereits verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum beschädigten Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

