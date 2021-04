Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Imbissinhaber bedroht

Ibbenbüren (ots)

In einem Imbiss an der Wilhelmstraße hat ein unbekannter Täter am frühen Samstagabend (24.04.21) gegen 18.30 Uhr unter Vorhalt eines Klappmessers die Herausgabe von Bargeld gefordert. Statt dem Unbekannten Geld aus der Kasse auszuhändigen, schrie der Inhaber des Imbisses den Täter eigenen Angaben zufolge an, das Messer wegzulegen. Wenn er Hunger habe, könne er ihm helfen. Daraufhin flüchtete der Unbekannte. Der Mann mit dem Messer wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 40 bis 45 Jahre alt, hatte blondes Haar und einen Drei-Tage-Bart. Er war mit einer dunkelblauen Jogginghose bekleidet und hatte ein eher ungepflegtes Erscheinungsbild. Er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

