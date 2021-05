Polizei Essen

POL-E: Essen: Pfingstwochenende: Polizei stellt sieben Fahrzeuge nach vier mutmaßlichen Rennen sicher

Essen (ots)

45117 E-Stadtgebiet: Am Pfingstwochenende konnte die Polizei Essen bei vier mutmaßlichen Rennen insgesamt 7 Führerscheine und 7 Autos im Gesamtwert von ca. 265.000 Euro beschlagnahmen.

Am vergangenen Freitag (21. Mai) befuhren die Beamten gegen 23:40 Uhr die Autobahn A40 in Fahrtrichtung Dortmund. In Höhe der Anschlussstelle Essen-Holsterhausen wurden sie von einem weißen 5er BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt - erlaubt sind dort 100 Stundenkilometer. Obwohl die Beamten ihren Wagen auf bis zu 180 Stundenkilometer beschleunigten, verloren sie den Anschluss an den weißen BMW. An der Anschlussstelle Essen-Zentrum-Ost konnte der BMW gerade noch dabei beobachtet werden, wie er von der Autobahn abfuhr. Auch im innerstädtischen Bereich beschleunigte der 21-jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeug deutlich über die zugelassenen 50 Stundenkilometer. Das Fahrzeug konnte letztlich an der Gladbecker Straße angehalten werden. Sowohl der Führerschein als auch das von dem 21-Jährigen genutzte Fahrzeug wurden beschlagnahmt.

An Pfingstsamstag (22. Mai) bemerkten Polizisten um kurz nach 1 Uhr einen weißen Mercedes AMG, sowie einen weißen VW Golf an der ThyssenKrupp Allee Ecke Altendorfer Straße. Die Fahrzeuge warteten an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Als die Ampel auf Grün wechselte, beschleunigten beide Fahrzeuge und bogen mit überhöhter Geschwindigkeit nach links auf die Altendorfer Straße ab. Die beiden Fahrzeuge mussten hier erneut an einer roten Ampel halten und beschleunigten ihre Fahrzeuge wieder deutlich sichtbar, als die Lichtzeichenanlage auf Grün schaltete. Als der 24-jährige Fahrer des Mercedes und die 23-jährige Fahrerin des VW an der Altendorfer Straße Ecke Hans-Böckler-Straße aufgrund der Ampelschaltung erneut anhielten, wurden sie von den Einsatzkräften angehalten und kontrolliert. Auch hier wurden letztlich beide Führerscheine und Fahrzeuge beschlagnahmt.

Gegen 1:30 Uhr derselben Nacht stellte ein weiteres Einsatzteam einen Mercedes AMG A35 und ein Mercedes E-Klasse Coupé fest, die sich über die Altendorfer Straße in Richtung Innenstadt ein mutmaßliches Rennen lieferten. Hierbei fuhren beide Fahrzeuge nicht nur mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, sondern wechselten auch häufiger die Fahrstreifen. Das Mercedes Coupé schnitt hierbei sogar das Fahrzeug der Beamten, die einen Zusammenstoß durch ein Bremsmanöver verhindern konnten. Beide Fahrzeuge wurden an der Altendorfer Straße Ecke Mittelstraße angehalten und überprüft. Der AMG war mit zwei jungen Männer besetzt, während in der E-Klasse drei junge Frauen saßen. Die Führerscheine des 29-jährigen Fahrers und der 24-jährigen Fahrerin wurden ebenso wie die beiden Fahrzeuge beschlagnahmt.

Auch Pfingstsonntag (23. Mai) konnten Beamte ein mutmaßliches Kfz-Rennen beobachten.

Gegen kurz vor Mitternacht fiel den Polizisten ein Mann auf, der mit seinem VW Golf die Gladbecker Straße in Richtung Norden befuhr. Der 24-jährige Fahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und führte teils riskante Fahrstreifenwechsel durch, obwohl sich andere Verkehrsteilnehmer in der Nähe befanden. An der Gladbecker Straße Ecke Weigelwerkstraße hielt der 24-Jährige an einer roten Ampel neben einem BMW X5 M50. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün wechselte, beschleunigten der VW-Fahrer und der BMW-Fahrer ihre Fahrzeuge und schienen sich ein Rennen zu liefern. Als die beiden Fahrzeuge die Vogelheimer Straße passierten, beschleunigten die Fahrer ihre Autos auf über 200 Stundenkilometer. Die Beamten konnten erst an der Brauchstraße Ecke Prosperstraße aufschließen und beide Fahrzeuge anhalten. Der 24-jährige VW-Fahrer und der 51-jährige BMW-Fahrer stritten eine Teilnahme an einem illegalen Rennen ab. Ihre Fahrzeuge und Führerscheine wurden dennoch beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in allen Fällen übernommen.

Für die Strafverfahren stehen entsprechende Dashcam-Aufnahmen aus den Dienstfahrzeugen der Polizei zur Verfügung. /PaPe

