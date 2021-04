Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210415.1 Marne: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Marne (ots)

Mittwochmittag hat sich auf einem Parkplatz in Marne eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Um 13.00 Uhr stellte eine Frau ihren Suzuki auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Hafenstraße ab. Als sie eine halbe Stunde später zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie hinten rechts eine Beschädigung an ihrem Wagen fest. Offenbar war in der Abwesenheit der Anzeigenden ein Unbekannter mit seinem Auto gegen das der Marnerin gefahren und hatte sich im Anschluss entfernt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell